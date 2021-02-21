Моура – о поражении от «Вест Хэма»: «Мы играли хорошо»

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21 Февраля 2021, 17:25,
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Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поражение от «Вест Хэма» в 25-м туре английской Премьер-лиги.
«Результат разочаровывает, потому что мы играли здорово, но уступили из-за собственных ошибок. Команда выложилась на полную, сейчас стоит сосредоточиться на следующем матче.
Сегодня нам удалось создать много голевых моментов, шансы на победу были, необходимо приложить еще больше усилий в ближайшей игре», - цитирует Моуру Sky Sports.
После двадцати четырех туров «Тоттенхэм» занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от лидера составляет уже двадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Лукас Моура