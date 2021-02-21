«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и оставил его в середине таблицы

В одном из ключевых матчей 25-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм». Эксперты больше верили в команду Жозе Моуринью, но она продолжает проваливать середину сезона. «Шпоры» нанесли 17 ударов по воротам противника против четырех, но забили только однажды. Это Лукас Моура отправил мяч в сетку во втором тайме при счете 0:2, у «молотобойцев» забивали Майкл Антонио и Джесси Лингард.

Победа 2:1 позволила «Вест Хэму» выйти на чистое четвертое место, «шпоры» девятые.