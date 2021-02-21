«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и оставил его в середине таблицы

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21 Февраля 2021, 17:05,
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В одном из ключевых матчей 25-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм». Эксперты больше верили в команду Жозе Моуринью, но она продолжает проваливать середину сезона. «Шпоры» нанесли 17 ударов по воротам противника против четырех, но забили только однажды. Это Лукас Моура отправил мяч в сетку во втором тайме при счете 0:2, у «молотобойцев» забивали Майкл Антонио и Джесси Лингард.
Победа 2:1 позволила «Вест Хэму» выйти на чистое четвертое место, «шпоры» девятые.
Протокол игры
|(1:0) Антонио Майкл 5'
|(2:0) Лингард Джесси 49'
|64' Лукас Моура (2:1)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса • 63'Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • 56'Райс Деклан • Боуэн Джаррод 65' ( Бенрахма Саид ( 65') • Лингард Джесси 90' ( Ноубл Марк ( 90') • Форнальс Пабло 72' 82' ( Джонсон Бен ( 82') • Антонио Майкл 69'
Запасные: Лансини Мануэль • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Рэндолф Даррен
Льорис Уго • Танганга Джафет 46' ( Бэйл Гарет ( 46') • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Регилон Серхио 44' 77' ( Алли Деле ( 77') • Н'Домбеле Тангай • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 42'Лукас Моура • Ламела Эрик 36' 46' ( Доэрти Мэтт ( 46') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен • Сиссоко Мусса • Винисиус Карлос • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо • Уинкс Гарри
21 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Вест Хэм
Маур окончательно изжил себя как топ-тренер, теперь нужно идти на понижение, например свою родную Португалию....