Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и оставил его в середине таблицы

21 Февраля 2021, 17:05,

В одном из ключевых матчей 25-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм». Эксперты больше верили в команду Жозе Моуринью, но она продолжает проваливать середину сезона. «Шпоры» нанесли 17 ударов по воротам противника против четырех, но забили только однажды. Это Лукас Моура отправил мяч в сетку во втором тайме при счете 0:2, у «молотобойцев» забивали Майкл Антонио и Джесси Лингард.

Победа 2:1 позволила «Вест Хэму» выйти на чистое четвертое место, «шпоры» девятые.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
(1:0) Антонио Майкл 5'    
(2:0) Лингард Джесси 49'    
    64' Лукас Моура (2:1)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса   63' Крессуэлл Арон Соучек Томаш   56' Райс Деклан Боуэн Джаррод   65' (Бенрахма Саид (   65') Лингард Джесси   90' (Ноубл Марк (   90') Форнальс Пабло   72'   82' (Джонсон Бен (   82') Антонио Майкл   69'
Запасные: Лансини Мануэль Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Рэндолф Даррен
Льорис Уго Танганга Джафет   46' (Бэйл Гарет (   46') Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио   44'   77' (Алли Деле (   77') Н'Домбеле Тангай Хёйбьерг Пьер-Эмиль   42' Лукас Моура Ламела Эрик   36'   46' (Доэрти Мэтт (   46') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Сиссоко Мусса Винисиус Карлос Алдервейрельд Тоби Харт Джо Уинкс Гарри
21 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
21 Февраля 2021, 17:31

Маур окончательно изжил себя как топ-тренер, теперь нужно идти на понижение, например свою родную Португалию....

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