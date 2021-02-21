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​Члены штаба Сульшера самоизолировались

21 Февраля 2021, 15:29,

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» появилась информация о том, что некоторые члены тренерского штаба команды самоизолировались. В воскресном матче против «Ньюкасла» в числе ассистентов Уле Гуннара Сульшера будут находиться Ники Батт и Марк Демпси. Других подробностей пресс-служба «красных дьяволов» не сообщает.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» начнётся на «Олд Траффорд» в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание команды Сульшера от лидирующих соседей из «Манчестер Сити» измеряется десятью очками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Ники Батт
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