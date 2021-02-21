​Клопп: «Бог болеет за «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу очередной неудачи своей команды – в субботу «красные» проиграли «Эвертону» (0:2).

«У меня нет объяснений. Наше доминирование в матчах становится привычной историей, но соперник все равно забивает. Мы хорошо контролировали игру, но соперник тут же нас наказал за ошибку. Они могли сделать десять ошибок, но мы бы их не наказали.

Невозможно играть в футбол при таком сильном ветре. Теперь я убедился в том, что Бог болеет за «Манчестер Сити», и что он делает всё, чтобы нас остановить. Невозможно победить Бога», - опубликовал слова Клоппа The Liverpool Offside.