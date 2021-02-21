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​Клопп: «Бог болеет за «Манчестер Сити»

21 Февраля 2021, 14:45,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу очередной неудачи своей команды – в субботу «красные» проиграли «Эвертону» (0:2).

«У меня нет объяснений. Наше доминирование в матчах становится привычной историей, но соперник все равно забивает. Мы хорошо контролировали игру, но соперник тут же нас наказал за ошибку. Они могли сделать десять ошибок, но мы бы их не наказали.

Невозможно играть в футбол при таком сильном ветре. Теперь я убедился в том, что Бог болеет за «Манчестер Сити», и что он делает всё, чтобы нас остановить. Невозможно победить Бога», - опубликовал слова Клоппа The Liverpool Offside.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Юрген Клопп
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Комментарии (5)
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1
Misha_diablo_football
21 Февраля 2021, 17:35

спалился Клопушка, какие таблетки принимает и с какой психушки сбежал?.. Вот дурак всё ещё думает о Сити, пора бы подумать о Ливерпуле и как попасть в ЛЧ 21/22....

1
ингерман
21 Февраля 2021, 16:50

ай.. а боха та и нету.. усе врет клопастый таракан.. )))

0
vebmen84
21 Февраля 2021, 16:01
у етого таракана нет совести и силы воли признать что у команды явный спад, игра не идет совсем.... венить бога в поражениях ето явная шизофрения уже....чтоб ты всю свою блохастую жизнь тренеровал только бернли, недоумок
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0
vebmen84
21 Февраля 2021, 16:01
у етого таракана нет совести и силы воли признать что у команды явный спад, игра не идет совсем.... венить бога в поражениях ето явная шизофрения уже....чтоб ты всю свою блохастую жизнь тренеровал только бернли, недоумок
0
типафутбольныйаналитик
21 Февраля 2021, 15:41

Ну и нытик этот Клопп, хуже только Моуриньо!

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