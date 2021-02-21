​Сульшер: «Нужно хотеть и бегать больше, чем соперник»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу матчей в чемпионате Англии.

«Каждая игра в Премьер-лиге сложна. Вы должны заслужить право [набрать три очка]. Вы должны сделать это за счёт своих качеств, но прежде всего за счёт своего отношения. Нужно хотеть победить больше, чем соперник. Нужно бегать больше, чем соперник», - рассказал Сульшер клубной пресс-службе.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять зачётных баллов. В пяти последних матчах чемпионата «красные дьяволы» выиграли лишь раз.