Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Сульшер: «Нужно хотеть и бегать больше, чем соперник»

21 Февраля 2021, 13:38,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу матчей в чемпионате Англии.

«Каждая игра в Премьер-лиге сложна. Вы должны заслужить право [набрать три очка]. Вы должны сделать это за счёт своих качеств, но прежде всего за счёт своего отношения. Нужно хотеть победить больше, чем соперник. Нужно бегать больше, чем соперник», - рассказал Сульшер клубной пресс-службе.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на десять зачётных баллов. В пяти последних матчах чемпионата «красные дьяволы» выиграли лишь раз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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