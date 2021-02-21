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​Сульшер: «Кавани не удивил, а впечатлил меня»

21 Февраля 2021, 10:41,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу форварда Эдинсона Кавани. Уругваец забил семь голов после осеннего перехода в стан «красных дьяволов».

«Кавани меня не удивил, а просто впечатлил. Я разговаривал с Андером Эррерой, Диего Форланом и другими игроками, которые знают Эдинсона. Каждый из них восхвалял его за отношение и характер – именно это мы наблюдаем. Он действительно впечатлил меня. Но я не был удивлён, ведь я знал, что мы получаем.

Новый контракт для Кавани? Мы поговорим об этом в конце сезона. Я лишь надеюсь, что погода в Манчестере для него станет лучше», - цитирует Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Уле Гуннар Сульшер
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