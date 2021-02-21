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​«ПСЖ» определился с целью на случай ухода Мбаппе или Неймара

21 Февраля 2021, 09:17,

Действующие контракты Килиана Мбаппе и Неймара с «ПСЖ» рассчитаны до экватора следующего года. Звёздные форварды до сих пор не продлили свои трудовые договоры, поэтому клуб обдумывает варианты на тот случай, если кто-то из них уйдёт. Как сообщает Mirror, целью номер один для «ПСЖ» в такой ситуации станет Гарри Кейн из «Тоттенхэма». По данным источника, рулевой парижан Маурисио Почеттино до сих пор поддерживает хорошие отношения с Кейном, обмениваясь с ним сообщениями в WhatsApp.

Отмечается, что «Тоттенхэм» оценивает Гарри Кейна в 150 миллионов фунтов (около 173 миллионов евро).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн
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