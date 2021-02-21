«Фулхэм» сделал шаг к спасению, обыграв «Шеффилд Юнайтед»

Субботнюю часть программы матчей 25-го тура АПЛ завершали аутсайдеры «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы во всем превзошли соперника и заслужили три очка, победив со счетом 1:0. Худшая команда лиги могла отличиться, когда Энда Стивенс опасно бил в ближний угол - парировано. Защитники на ленточке помешали отличиться Рубену Лофтус-Чику. А вот Лукмен Адемола свой момент не упустил. Мяч был получен после вертикального паса метров на 40 от защитника, после чего атакующий игрок продавил оппонента и расстрелял ворота с близкой дистанции.

«Фулхэм» на расстоянии одной победы от спасительного 17-го места.