Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Фулхэм» сделал шаг к спасению, обыграв «Шеффилд Юнайтед»

21 Февраля 2021, 01:00,

Субботнюю часть программы матчей 25-го тура АПЛ завершали аутсайдеры «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы во всем превзошли соперника и заслужили три очка, победив со счетом 1:0. Худшая команда лиги могла отличиться, когда Энда Стивенс опасно бил в ближний угол - парировано. Защитники на ленточке помешали отличиться Рубену Лофтус-Чику. А вот Лукмен Адемола свой момент не упустил. Мяч был получен после вертикального паса метров на 40 от защитника, после чего атакующий игрок продавил оппонента и расстрелял ворота с близкой дистанции.

«Фулхэм» на расстоянии одной победы от спасительного 17-го места.

Протокол игры  
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Лукмен Адемола 61'    
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен Рид Харрисон Замбо-Ангисса Андре-Франк   45' Лукмен Адемола   90' (Рид Бобби (   90') Кавалейру Иван   78' (Тете Кенни (   78') Майя Джош   86' (Лемина Марио (   86')
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Брайан Джо Одои Денис Рим Тим Онома Джошуа
Ремсдейл Арон Башам Крис   51' (Норвуд Оливер (   51') Джагелка Фил   80' (Богл Джейден (   80') Брайан Кин Ампаду Этан Бэлдок Джордж   79' Ландстрем Джон   74' (Макголдрик Дэвид (   74'   90') Флек Джон Стивенс Энда Макбарни Оливер Шарп Билли
Запасные: Бёрк Оливер Брюстер Риан Брант Зак Лоу Макс Осборн Бен Фодеринхэм Уэсли
20 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фулхэм, Шеффилд Юнайтед
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