«Фулхэм» сделал шаг к спасению, обыграв «Шеффилд Юнайтед»

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21 Февраля 2021, 01:00,
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Субботнюю часть программы матчей 25-го тура АПЛ завершали аутсайдеры «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». Лондонцы во всем превзошли соперника и заслужили три очка, победив со счетом 1:0. Худшая команда лиги могла отличиться, когда Энда Стивенс опасно бил в ближний угол - парировано. Защитники на ленточке помешали отличиться Рубену Лофтус-Чику. А вот Лукмен Адемола свой момент не упустил. Мяч был получен после вертикального паса метров на 40 от защитника, после чего атакующий игрок продавил оппонента и расстрелял ворота с близкой дистанции.
«Фулхэм» на расстоянии одной победы от спасительного 17-го места.
Протокол игры
|(1:0) Лукмен Адемола 61'
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен • Рид Харрисон • Замбо-Ангисса Андре-Франк • 45'Лукмен Адемола 90' ( Рид Бобби ( 90') • Кавалейру Иван 78' ( Тете Кенни ( 78') • Майя Джош 86' ( Лемина Марио ( 86')
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Брайан Джо • Одои Денис • Рим Тим • Онома Джошуа
Ремсдейл Арон • Башам Крис 51' ( Норвуд Оливер ( 51') • Джагелка Фил 80' ( Богл Джейден ( 80') • Брайан Кин • Ампаду Этан • Бэлдок Джордж • 79'Ландстрем Джон 74' ( Макголдрик Дэвид ( 74' ) • 90'Флек Джон • Стивенс Энда • Макбарни Оливер • Шарп Билли
Запасные: Бёрк Оливер • Брюстер Риан • Брант Зак • Лоу Макс • Осборн Бен • Фодеринхэм Уэсли
20 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фулхэм, Шеффилд Юнайтед