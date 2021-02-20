​Тухель недоволен игрой «Челси» в завершении

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20 Февраля 2021, 19:23,
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В субботу вечером «Челси» потерял два очка, сыграв вничью в гостях у «Саутгемптона» с результатом 1:1. После игры главный тренер лондонской команды Томас Тухель выразил недовольство действиями своих подопечных в завершении.
«Мы были хороши на первых 80 метрах футбольного поля, но я не был доволен действиями команды на последних 20 метрах. Мне не понравились решения, которые принимали футболисты. Когда для одного забитого гола тебе нужен пенальти, это говорит само за себя», - рассказал Тухель во время послематчевого флеш-интервью для BT Sport.
Следующим соперником «Челси» будет «Атлетико» в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Томас Тухель