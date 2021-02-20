​Тухель недоволен игрой «Челси» в завершении

В субботу вечером «Челси» потерял два очка, сыграв вничью в гостях у «Саутгемптона» с результатом 1:1. После игры главный тренер лондонской команды Томас Тухель выразил недовольство действиями своих подопечных в завершении.

«Мы были хороши на первых 80 метрах футбольного поля, но я не был доволен действиями команды на последних 20 метрах. Мне не понравились решения, которые принимали футболисты. Когда для одного забитого гола тебе нужен пенальти, это говорит само за себя», - рассказал Тухель во время послематчевого флеш-интервью для BT Sport.

Следующим соперником «Челси» будет «Атлетико» в Лиге чемпионов.