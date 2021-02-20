Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тухель – об обратной замене Хадсона-Одои: «Мне не понравилось его отношение»

20 Февраля 2021, 18:48,

В субботу вечером «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в двадцать пятом туре чемпионата Англии. В перерыве рулевой лондонской команды Томас Тухель выпустил на поле Каллума Хадсона-Одои, однако на семьдесят шестой минуте игрок был заменён.

«В ситуации с Хадсоном-Одои мне не понравилась его энергия, отношение и контрпрессинг, поэтому мы решили его убрать. Я знаю, что игроки тяжело реагируют на обратные замены, но завтра всё будет забыто. У Каллума есть все шансы выйти в стартовом составе в матче против «Атлетико» во вторник», - приводит слова Тухеля Squawka News в Twitter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Каллум Хадсон-Одои
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола