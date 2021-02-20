​Тухель – об обратной замене Хадсона-Одои: «Мне не понравилось его отношение»

В субботу вечером «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в двадцать пятом туре чемпионата Англии. В перерыве рулевой лондонской команды Томас Тухель выпустил на поле Каллума Хадсона-Одои, однако на семьдесят шестой минуте игрок был заменён.

«В ситуации с Хадсоном-Одои мне не понравилась его энергия, отношение и контрпрессинг, поэтому мы решили его убрать. Я знаю, что игроки тяжело реагируют на обратные замены, но завтра всё будет забыто. У Каллума есть все шансы выйти в стартовом составе в матче против «Атлетико» во вторник», - приводит слова Тухеля Squawka News в Twitter.