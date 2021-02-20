«Челси» неожиданно не смог обыграть «Саутгемптон»

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20 Февраля 2021, 17:23,
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В 25-м туре АПЛ набравший ход «Челси» гостил у «Саутгемптона», который до этого проиграл пять матчей кряду. Лондонцы владели инициативой на протяжении игры, но создали откровенно мало моментов. К тому же команда Томаса Тухеля пропустила первой, когда оборона проспала проникающий пас на Такуми Минамино, который оказался сам перед голкипером и открыл счет. «Челси» отыгрался с пенальти, который заработал и исполнил Мэйсон Маунт. В оставшееся время лучший шанс был у «святых», это Янник Вестергор головой пробил в перекладину.
В итоге ничья 1:1, «Челси» на чистом четвертом месте, его соперник - 13-й.
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:1
|Челси
|(1:0) Минамино Такуми 33'
|54' Маунт Мэйсон (1:1)
Маккарти Алекс • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Салису Мохаммед • Дженепо Мусса • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Бертранд Райан • Редмонд Натан • Минамино Такуми 76' ( Телла Нейтан ( 76') • Ингс Дэнни 85' ( Адамс Че ( 85')
Запасные: Стивенс Джек • Янкевиц Александр • Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл • Чауке Кгагело • Рамсей Кейн • Форстер Фрейзер
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Зума Курт • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Канте Н'Голо • Ковачич Матео 76' ( Зиеш Хаким ( 76') • Алонсо Маркос • 80'Маунт Мэйсон • Вернер Тимо • Абрахам Тэмми 46' ( Хадсон-Одои Каллум ( 46' Жоржиньо II 76')
Запасные: Чилуэлл Бен • Эмерсон Палмиери • Гилмор Билли • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
20 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Саутгемптон
слабенько, моменты надо реализовывать...
ай.. отличный резалт! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Пенсионеры неплохо выглядели, зажимали соперника, навязывали свою игру но одна пропущенная контратака и приехали всё....
Т.е. неожиданно? Как будто Челси с Тамбовом играл