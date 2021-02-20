Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» неожиданно не смог обыграть «Саутгемптон»

20 Февраля 2021, 17:23,

В 25-м туре АПЛ набравший ход «Челси» гостил у «Саутгемптона», который до этого проиграл пять матчей кряду. Лондонцы владели инициативой на протяжении игры, но создали откровенно мало моментов. К тому же команда Томаса Тухеля пропустила первой, когда оборона проспала проникающий пас на Такуми Минамино, который оказался сам перед голкипером и открыл счет. «Челси» отыгрался с пенальти, который заработал и исполнил Мэйсон Маунт. В оставшееся время лучший шанс был у «святых», это Янник Вестергор головой пробил в перекладину.

В итоге ничья 1:1, «Челси» на чистом четвертом месте, его соперник - 13-й.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1 Челси
(1:0) Минамино Такуми 33'    
    54' Маунт Мэйсон (1:1)
Маккарти Алекс Беднарек Ян Вестергор Янник Салису Мохаммед Дженепо Мусса Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль Бертранд Райан Редмонд Натан Минамино Такуми   76' (Телла Нейтан (   76') Ингс Дэнни   85' (Адамс Че (   85')
Запасные: Стивенс Джек Янкевиц Александр Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл Чауке Кгагело Рамсей Кейн Форстер Фрейзер
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Зума Курт Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо Ковачич Матео   76' (Зиеш Хаким (   76') Алонсо Маркос   80' Маунт Мэйсон Вернер Тимо Абрахам Тэмми   46' (Хадсон-Одои Каллум (   46' Жоржиньо II   76')
Запасные: Чилуэлл Бен Эмерсон Палмиери Гилмор Билли Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
20 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Саутгемптон
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Комментарии (4)
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0
Oleg-Chelsea
20 Февраля 2021, 17:51

слабенько, моменты надо реализовывать...

0
ингерман
20 Февраля 2021, 17:50

ай.. отличный резалт! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0
Misha_diablo_football
20 Февраля 2021, 17:38

Пенсионеры неплохо выглядели, зажимали соперника, навязывали свою игру но одна пропущенная контратака и приехали всё....

0
Underdog
20 Февраля 2021, 17:28

Т.е. неожиданно? Как будто Челси с Тамбовом играл

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