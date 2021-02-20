«Челси» неожиданно не смог обыграть «Саутгемптон»

В 25-м туре АПЛ набравший ход «Челси» гостил у «Саутгемптона», который до этого проиграл пять матчей кряду. Лондонцы владели инициативой на протяжении игры, но создали откровенно мало моментов. К тому же команда Томаса Тухеля пропустила первой, когда оборона проспала проникающий пас на Такуми Минамино, который оказался сам перед голкипером и открыл счет. «Челси» отыгрался с пенальти, который заработал и исполнил Мэйсон Маунт. В оставшееся время лучший шанс был у «святых», это Янник Вестергор головой пробил в перекладину.

В итоге ничья 1:1, «Челси» на чистом четвертом месте, его соперник - 13-й.