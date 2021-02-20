Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агуэро: «Не знаю, где продолжу карьеру»

20 Февраля 2021, 16:49,

Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос о своем будущем. Контракт 32-летнего нападающего с «горожанами» истекает летом 2021-го года.

«Планируют играть до тех пор, пока тело будет мне позволять. Надеюсь провести еще как минимум два-три сезона.

Пока не знаю, где продолжу карьеру. Мое соглашение с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Никаких переговоров пока не было», - приводит слова аргентинского бомбардира The Times.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро выступает с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел всего пять матчей, не отметившись голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола