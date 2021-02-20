Агуэро: «Не знаю, где продолжу карьеру»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос о своем будущем. Контракт 32-летнего нападающего с «горожанами» истекает летом 2021-го года.

«Планируют играть до тех пор, пока тело будет мне позволять. Надеюсь провести еще как минимум два-три сезона.

Пока не знаю, где продолжу карьеру. Мое соглашение с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона. Никаких переговоров пока не было», - приводит слова аргентинского бомбардира The Times.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро выступает с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел всего пять матчей, не отметившись голами.