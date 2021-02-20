Клопп: «В нормальный сезон «Ливерпуль» не отставал бы от «Манчестер Сити» на 16 очков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал большое отставание своей команды от «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Будь это нормальный сезон, мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 баллов. Но такое случается, все понимают это. В этом сезоне «Ливерпуль» не думает о «Манчестер Сити». Все наши мысли о том, как высоко мы можем подняться в турнирной таблице. Впереди очень много работы», - передает слова немецкого тренера Goal.com.

После 24 туров мерсисайдцы набрали 40 очков и занимают шестое место в Премьер-лиге. Лидирующий «Манчестер Сити» имеет в своем активе 56 баллов.