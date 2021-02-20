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«Барселона» и «Арсенал» поборются за форварда «Севильи»

20 Февраля 2021, 10:32,

Нападающий «Севильи» Брайан Хиль, выступающий на правах аренды за «Эйбар», попал в сферу интересов двух клубов. Подписать 20-летнего футболиста хотят каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».

Согласно информации Mundo Deportivo, оба клуба планируют активировать пункт в контракте Хиля об отступных. Клаузула перспективного форварда составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 15 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 15 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Брайан Хиль
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