«Барселона» и «Арсенал» поборются за форварда «Севильи»

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20 Февраля 2021, 10:32,
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Нападающий «Севильи» Брайан Хиль, выступающий на правах аренды за «Эйбар», попал в сферу интересов двух клубов. Подписать 20-летнего футболиста хотят каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».
Согласно информации Mundo Deportivo, оба клуба планируют активировать пункт в контракте Хиля об отступных. Клаузула перспективного форварда составляет 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл 15 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Брайан Хиль