Тухель высказался о будущем Жиру в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о будущем французского форварда Оливье Жиру в клубе.

«Решение относительно Жиру пока не принято. Еще очень рано, ведь я работаю с командой всего лишь три недели. Сейчас могу сказать только то, что рад иметь в команде такого игрока. Оливье - очень хороший нападающий, который прекрасно действует в штрафной. У него отличная игра головой. Его опыт помогает команде», - приводит слова тренера Goal.

Трудовое соглашение Жиру истекает летом 2021-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги 34-летний француз сыграл 13 матчей и забил четыре гола.