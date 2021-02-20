«Эвертон» и «Наполи» претендуют на форварда «Реала»

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20 Февраля 2021, 09:59,
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Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес, отказавшийся от продления сотрудничества со «сливочными», рассматривает варианты продолжения карьеры в других чемпионатах.
Согласно информации Todofichajes, заинтересованность в услугах 29-летнего испанского футболиста проявляет «Эвертон», который возглавляет Карло Анчелотти. Кроме «ирисок», в подписании Васкеса заинтересован «Наполи».
Напомним, что действующее соглашение Лукаса с «королевским» клубом истекает грядущим летом. Стороны не смогли договориться о новом контракте из-за разногласий по зарплате.
В нынешнем сезоне Примеры Васкес провел 17 поединков, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Эвертон, Лукас Васкес, Трансферы футбола - лето 2021