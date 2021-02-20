Моуринью: «Тоттенхэм» может финишировать в топ-4»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с оптимизмом смотрит в будущее. По мнению тренера, его команда способна финишировать в топ-4 чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» может занять место в четверке сильнейших по итогам сезона. Нужно верить в лучший вариант из возможных. До мая может произойти все что угодно», - передает слова португальского тренера BBC.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм» набрал 36 баллов и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Шпоры», имеющие игру в запасе, отстают от идущего четвертым «Челси» на шесть очков.