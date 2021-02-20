Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп объяснил спад в игре Алькантары

20 Февраля 2021, 09:13,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре испанского полузащитника Тьяго Алькантары в нынешнем сезоне.

«Алькантара пополнил наш состав по ходу сезона, потом он заразился коронавирусной инфекцией. Затем Тьяго получил травму. Из-за этого он не успел адаптироваться в команде. Ему необходимо время.

Конечно, Тьяго должен играть лучше, чем сейчас. Но, если говорить честно, всей команде давно пора прибавлять», - приводит слова тренера Sky Sports.

Алькантара провел в текущем сезоне чемпионата Англии 11 матчей, в которых получил три желтые карточки.

По итогам 24 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 40 баллов и занимают шестую строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Тьяго Алькантара
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