Автогол вратаря принёс «Вулверхэмптону» победу над «Лидсом»

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20 Февраля 2021, 00:55,
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Стартовый матч 25-го тура Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Лидсом» получился событийным, несмотря на счет. Команды создали достаточно много остроты, но забили только раз. В середине второго тайма Адама Траоре зарядил в перекладину, мяч срикошетил в голкипера и оказался в сетке. У «Лидса» были моменты, но каркас ворот сыграл за соперника.
«Волки» победили со счетом 1:0 и потеснили «Лидс» с 11-го места.
Протокол игры
|Вулверхэмптон
|1:0
|Лидс
|(1:0) Меслье Иллан 64'
Патрисиу Руй • Дендонкер Леандер • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Хонни Кастро 60' ( Марсал Фернандо ( 60' • Аит-Нури Раян 82') • Нету Педру • 90'Виллиан Жозе 87' ( Силва Фабио ( 87') • Траоре Адама
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Отасоуи Оуэн • Витинью II • Радди Джон
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Стрёйк Паскаль • Купер Лиам • Даллас Стюарт • Рафинья Диас • Шеклтон Джейми 66' ( Эрнандес Пабло ( 66') • Клих Матеуш 81' ( Алиоски Эгзиян ( 81') • Харрисон Джек 81' ( Кошта Элдер ( 81') • Робертс Тайлер • Бэмфорд Патрик
Запасные: Niall Huggins • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Льоренте Диего • Дэвис Лейф • Джелхардт Джо
19 февраля. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вулверхэмптон, Лидс