Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Автогол вратаря принёс «Вулверхэмптону» победу над «Лидсом»

20 Февраля 2021, 00:55,

Стартовый матч 25-го тура Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Лидсом» получился событийным, несмотря на счет. Команды создали достаточно много остроты, но забили только раз. В середине второго тайма Адама Траоре зарядил в перекладину, мяч срикошетил в голкипера и оказался в сетке. У «Лидса» были моменты, но каркас ворот сыграл за соперника.

«Волки» победили со счетом 1:0 и потеснили «Лидс» с 11-го места.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:0 Лидс
(1:0) Меслье Иллан 64'    
Патрисиу Руй Дендонкер Леандер Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Невеш Рубен Моутинью Жоау Хонни Кастро   60' (Марсал Фернандо (   60' Аит-Нури Раян   82') Нету Педру   90' Виллиан Жозе   87' (Силва Фабио (   87') Траоре Адама
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Килман Макс Хувер Ки-Джана Отасоуи Оуэн Витинью II Радди Джон
Меслье Иллан Эйлинг Люк Стрёйк Паскаль Купер Лиам Даллас Стюарт Рафинья Диас Шеклтон Джейми   66' (Эрнандес Пабло (   66') Клих Матеуш   81' (Алиоски Эгзиян (   81') Харрисон Джек   81' (Кошта Элдер (   81') Робертс Тайлер Бэмфорд Патрик
Запасные: Niall Huggins Дженкинс Джек Касилья Кико Льоренте Диего Дэвис Лейф Джелхардт Джо
19 февраля. Стадион "Молинью".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вулверхэмптон, Лидс
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