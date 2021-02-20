Автогол вратаря принёс «Вулверхэмптону» победу над «Лидсом»

Стартовый матч 25-го тура Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Лидсом» получился событийным, несмотря на счет. Команды создали достаточно много остроты, но забили только раз. В середине второго тайма Адама Траоре зарядил в перекладину, мяч срикошетил в голкипера и оказался в сетке. У «Лидса» были моменты, но каркас ворот сыграл за соперника.

«Волки» победили со счетом 1:0 и потеснили «Лидс» с 11-го места.