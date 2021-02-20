Сунесс: «Салах – самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел»

Экс-наставник «Рейнджерс» Грэм Сунесс высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Я должен сказать, что Салах является футболистом мирового класса, он год за годом забивает большое количество голов, демонстрируя стабильность. Мохамед - самый эгоистичный игрок, которого я когда-либо видел, но для нападающего это не проблема», - цитирует Сунесса Sky Sports.

28-летний египтянин сыграл тридцать четыре матча за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Салаха с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.