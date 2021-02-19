Кепа: «Никогда не думал об уходе из «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб.

«Я счастлив в «Челси» на 7,5 из 10. Три месяца назад всё было немного хуже из-за проблем с игровым временем. Вне футбольного поля я чувствую себя хорошо, несмотря на то, что это сложный год для всех.

Я никогда не думал об уходе из «Челси». У меня все были нормальные отношения с Лэмпардом», - цитирует Кепу El Partidazo de COPE.

26-летний Кепа принял участие лишь в восьми матча «Челси» в нынешнем сезоне, в которых пропустил восемь голов. Действующее соглашение испанского голкипера с лондонцами рассчитано до 30 июня 2025 года.