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Кепа: «Никогда не думал об уходе из «Челси»

19 Февраля 2021, 21:24,

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб.

«Я счастлив в «Челси» на 7,5 из 10. Три месяца назад всё было немного хуже из-за проблем с игровым временем. Вне футбольного поля я чувствую себя хорошо, несмотря на то, что это сложный год для всех.

Я никогда не думал об уходе из «Челси». У меня все были нормальные отношения с Лэмпардом», - цитирует Кепу El Partidazo de COPE.

26-летний Кепа принял участие лишь в восьми матча «Челси» в нынешнем сезоне, в которых пропустил восемь голов. Действующее соглашение испанского голкипера с лондонцами рассчитано до 30 июня 2025 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кепа Аррисабалага
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