Родри: «Артета оказал огромное влияние на «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о влиянии Микеля Артеты, который работал в тренерском штабе «горожан» до перехода в «Арсенал».

«Микель оказал огромное влияние на «Манчестер Сити» в последние годы. Я проработал с ним около шести месяцев, за этот короткий период Артета многому научил меня, в том числе позиционной игре. Мне очень повезло, что и Гвардиола, и Артета играли в полузащите и передали мне свои знания», - цитирует Родри Sky Sports.

24-летний испанский полузащитник сыграл тридцать четыре матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.