Родри: «Артета оказал огромное влияние на «Манчестер Сити»

|
19 Февраля 2021, 21:12,
|
|
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о влиянии Микеля Артеты, который работал в тренерском штабе «горожан» до перехода в «Арсенал».
«Микель оказал огромное влияние на «Манчестер Сити» в последние годы. Я проработал с ним около шести месяцев, за этот короткий период Артета многому научил меня, в том числе позиционной игре. Мне очень повезло, что и Гвардиола, и Артета играли в полузащите и передали мне свои знания», - цитирует Родри Sky Sports.
24-летний испанский полузащитник сыграл тридцать четыре матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Микель Артета, Родри Эрнандес