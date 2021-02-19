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Родри: «Артета оказал огромное влияние на «Манчестер Сити»

19 Февраля 2021, 21:12,

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о влиянии Микеля Артеты, который работал в тренерском штабе «горожан» до перехода в «Арсенал».

«Микель оказал огромное влияние на «Манчестер Сити» в последние годы. Я проработал с ним около шести месяцев, за этот короткий период Артета многому научил меня, в том числе позиционной игре. Мне очень повезло, что и Гвардиола, и Артета играли в полузащите и передали мне свои знания», - цитирует Родри Sky Sports.

24-летний испанский полузащитник сыграл тридцать четыре матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Микель Артета, Родри Эрнандес
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