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Хофманн может перейти в «Челси»

19 Февраля 2021, 20:22,

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн может перейти в лондонский «Челси», сообщает The Chelsea Chronicle. 

Главный тренер английского клуба Томас Тухель лично проявляет интерес к немецкому футболисту. Он уже контактировал с теми, кто представляет интересы Хофманна. Сам же игрок после того, как было объявлено об уходе наставника мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе в дортмундскую «Боруссию» летом, желает сменить команду.

В текущем сезоне Йонас провёл за мёнхенгладбахскую «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Челси, Боруссия Мёнхенгладбах, Йонас Хофманн
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