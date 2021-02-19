Хофманн может перейти в «Челси»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн может перейти в лондонский «Челси», сообщает The Chelsea Chronicle.

Главный тренер английского клуба Томас Тухель лично проявляет интерес к немецкому футболисту. Он уже контактировал с теми, кто представляет интересы Хофманна. Сам же игрок после того, как было объявлено об уходе наставника мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе в дортмундскую «Боруссию» летом, желает сменить команду.

В текущем сезоне Йонас провёл за мёнхенгладбахскую «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.