Моуринью о девятом месте: «Слишком рано смотреть в таблицу»

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью призывает болельщиков смотреть на ситуацию с оптимизмом, несмотря на четыре поражения команды в последних пяти матчах АПЛ.

- Слишком рано смотреть в таблицу, - заявил Моуринью на пресс-конференции. - У нас есть игра в запасе. С другой стороны, мы уже сыграли оба матча с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити». Поэтому нужно сражаться и ждать до последнего тура, и тогда посмотрим, что случится.

В начале зимы «Тоттенхэм» возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги, а в данный момент находится на девятом месте с отставанием от зоны Лиги чемпионов в шесть очков, но при этом имеет матч в запасе.