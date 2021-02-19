Моуринью о девятом месте: «Слишком рано смотреть в таблицу»

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19 Февраля 2021, 18:41,
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Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью призывает болельщиков смотреть на ситуацию с оптимизмом, несмотря на четыре поражения команды в последних пяти матчах АПЛ.
- Слишком рано смотреть в таблицу, - заявил Моуринью на пресс-конференции. - У нас есть игра в запасе. С другой стороны, мы уже сыграли оба матча с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити». Поэтому нужно сражаться и ждать до последнего тура, и тогда посмотрим, что случится.
В начале зимы «Тоттенхэм» возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги, а в данный момент находится на девятом месте с отставанием от зоны Лиги чемпионов в шесть очков, но при этом имеет матч в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью