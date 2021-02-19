Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Моуринью о девятом месте: «Слишком рано смотреть в таблицу»

19 Февраля 2021, 18:41,

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью призывает болельщиков смотреть на ситуацию с оптимизмом, несмотря на четыре поражения команды в последних пяти матчах АПЛ.

- Слишком рано смотреть в таблицу, - заявил Моуринью на пресс-конференции.  - У нас есть игра в запасе. С другой стороны, мы уже сыграли оба матча с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити». Поэтому нужно сражаться и ждать до последнего тура, и тогда посмотрим, что случится.

В начале зимы «Тоттенхэм» возглавлял турнирную таблицу Премьер-лиги, а в данный момент находится на девятом месте с отставанием от зоны Лиги чемпионов в шесть очков, но при этом имеет матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола