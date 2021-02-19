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«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Кавани

19 Февраля 2021, 18:18,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани наверняка получит новый контракт с «красными дьяволами». Об этом заявил главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем с «Ньюкаслом», который состоится в воскресенье.

- Я могу только сказать, что Эдинсон был хорош. Он меня впечатлил, здорово вписался в команду. В ближайшее время мы сядем за стол переговоров, чтобы обсудить наши и его планы на будущее. Это будет приятный разговор. Нам очень понравилось то, что он сделал, - заявил Сульшер.

Летом 2020 года уругваец подписал однолетний контракт с «МЮ». В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 7 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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