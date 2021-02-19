«Тоттенхэм» нашёл двух тренеров, которые могут заменить Моуринью

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19 Февраля 2021, 08:26,
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Руководство лондонского «Тоттенхэма» подыскивает замену португальскому специалисту Жозе Моуринью. Команда показывает неудовлетворительные результаты в текущем сезоне, поэтому будущее наставника находится под большим вопросом.
Согласно информации Sport.es, в поле зрения английского клуба попали два специалиста. Речь идет о Брендане Роджерсе («Лестер») и Юлиане Нагельсманне («РБ Лейпциг»).
Напомним, что подопечные Моуринью потерпели четыре поражения в последних пяти встречах английской Премьер-лиги. В настоящий момент «Тоттенхэм» с 36 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Брендан Роджерс, Юлиан Нагельсманн