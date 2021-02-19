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«Манчестер Сити» готов подписать Месси на новых условиях

19 Февраля 2021, 08:20,

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Согласно данным The Sun, руководство английского клуба готово подписать 33-летнего аргентинца, предложив ему пятилетнее соглашение на 496 миллионов евро.

Стоит отметить, что в прошлом году «горожане» предлагали Месси совершенно другую сумму - 693 миллиона за аналогичный промежуток времени. «Манчестер Сити» принял решение уменьшить возможную выплату из-за финансового кризиса.

Главным конкурентом английского клуба считается «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021
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