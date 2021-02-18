«Манчестер Юнайтед» готов платить Коману 300 тысяч евро в неделю

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, интерес к французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов платить Коману порядка трехста тысяч евро в неделю. Сам 24-летний полузащитник считает, что английская Премьер-лига – это лучший вариант для его карьеры. Переговоров между Команом и «Баварией» о новом контракте пока не было.

24-летний Коман сыграл двадцать четыре матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Действующее соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2023 года.