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«Манчестер Юнайтед» готов платить Коману 300 тысяч евро в неделю

18 Февраля 2021, 19:31,

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, интерес к французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов платить Коману порядка трехста тысяч евро в неделю. Сам 24-летний полузащитник считает, что английская Премьер-лига – это лучший вариант для его карьеры. Переговоров между Команом и «Баварией» о новом контракте пока не было.

24-летний Коман сыграл двадцать четыре матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Действующее соглашение француза с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бавария, Кингсли Коман, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
slain
18 Февраля 2021, 20:07

Если лишние деньги есть, лучше бы на зп Алабе раскошелились, раз уж самый дорогой защ играет как в РПЛ, то мб хоть самый высокооплачиваемый будет тащить.

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