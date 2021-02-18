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Кавани хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

18 Февраля 2021, 19:22,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани хочет остаться в английском клубе.

Как сообщает журналист Майк МакГрат, уругваец не собирается вести переговоры с другими клубами, потому что планирует остаться в стане «манкунианцев». Действующее соглашение Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца сезон, у клуба есть возможность активировать пункт о продлении контракта.

34-летний нападающий сыграл двадцать четыре матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Напомним, что Кавани стал игроком «манкунианцев» в октябре 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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