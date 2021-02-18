Хадсон-Одои: «Я хочу быть тем игроком, которого будет бояться любой соперник»

|
18 Февраля 2021, 17:57,
|
|
Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, каким игроком он хочет быть.
«Я хочу быть тем игроком, которого будет бояться любой соперник. Хочу забивать голы и помогать команде в каждом матче.
Игра на позиции крайнего защитника при Тухеле? Конечно, это что-то новое для меня, но я готов принять этот вызов. Я знаю, что способен хорошо играть на этой позиции. Сейчас мне нужно прибавить в оборонительных действиях. Надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться», - цитирует Хадсона-Одои пресс-служба лондонского клуба.
20-летний англичанин принял участие в 25 матчах «Челси» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Каллум Хадсон-Одои