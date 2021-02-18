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Хадсон-Одои: «Я хочу быть тем игроком, которого будет бояться любой соперник»

18 Февраля 2021, 17:57,

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, каким игроком он хочет быть.

«Я хочу быть тем игроком, которого будет бояться любой соперник. Хочу забивать голы и помогать команде в каждом матче.

Игра на позиции крайнего защитника при Тухеле? Конечно, это что-то новое для меня, но я готов принять этот вызов. Я знаю, что способен хорошо играть на этой позиции. Сейчас мне нужно прибавить в оборонительных действиях. Надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться», - цитирует Хадсона-Одои пресс-служба лондонского клуба.

20-летний англичанин принял участие в 25 матчах «Челси» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Каллум Хадсон-Одои
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