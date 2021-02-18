Генеральный директор «Арсенала»: «Как мне объяснить темнокожему футболисту, что пиратский контент удаляется за считанные минуты, а расистские оскорбления – нет?»

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18 Февраля 2021, 17:18,
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Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков своей команды перед матчем с «Бенфикой».
«Нельзя недооценивать влияние оскорблений на людей, пора что-то делать с этим. Оскорбления в сторону темнокожих людей становятся нормой. Мы поддерживаем всех наших игроков, которые хотят обратиться в полицию после оскорблений в свой адрес. Но мы не можем изменить всё в одиночку. Как мне объяснить темнокожему футболисту, что пиратский контент удаляется за считанные минуты, а расистские оскорбления – нет?», - приводит слова генерального директора «канониров» Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Винай Венкатешам
Драть их на поле, чтобы охали за промахи своего клуба. Разорить гнездо "орлят". Поучительнее будет, чем писать заявления в полиция и жаловаться в СМИ. Пусть видят, кто тут чёрные господины и кто нагибает всех. Хотя, кто знает, может, у тех, кто оскорбляет, такое скрытое желание и проскакивает :)