Генеральный директор «Арсенала»: «Как мне объяснить темнокожему футболисту, что пиратский контент удаляется за считанные минуты, а расистские оскорбления – нет?»

Генеральный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков своей команды перед матчем с «Бенфикой».

«Нельзя недооценивать влияние оскорблений на людей, пора что-то делать с этим. Оскорбления в сторону темнокожих людей становятся нормой. Мы поддерживаем всех наших игроков, которые хотят обратиться в полицию после оскорблений в свой адрес. Но мы не можем изменить всё в одиночку. Как мне объяснить темнокожему футболисту, что пиратский контент удаляется за считанные минуты, а расистские оскорбления – нет?», - приводит слова генерального директора «канониров» Sky Sports.