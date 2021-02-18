Агент: «Возвращение в «Реал» не станет проблемой для Бэйла, но не думаю, что он нужен Зидану»

Агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался относительно возможного возвращения своего клиента в «Реал» после окончания аренды.

«Возвращение в «Реал» не станет проблемой для Бэйла. Гарет по-прежнему любит Мадрид, у него нет никаких проблем с клубом. «Реал» просто должен решить, хотят ли они видеть Бэйла у себя. Думаю, нужно задавать вопросы о возвращении Бэйла Зидану. Не уверен, что он заинтересован в моем клиенте», - цитирует Барнетта Goal.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл шестнадцать матчей за лондонский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.