Агент: «Возвращение в «Реал» не станет проблемой для Бэйла, но не думаю, что он нужен Зидану»

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18 Февраля 2021, 14:25,
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Агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался относительно возможного возвращения своего клиента в «Реал» после окончания аренды.
«Возвращение в «Реал» не станет проблемой для Бэйла. Гарет по-прежнему любит Мадрид, у него нет никаких проблем с клубом. «Реал» просто должен решить, хотят ли они видеть Бэйла у себя. Думаю, нужно задавать вопросы о возвращении Бэйла Зидану. Не уверен, что он заинтересован в моем клиенте», - цитирует Барнетта Goal.
В нынешнем сезоне Бэйл сыграл шестнадцать матчей за лондонский клуб во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Джонатан Барнетт
этот агент видимо полный дебил , Господи как же им удается зарабатывать такие бабки ??? КОМУ ОН НУЖЕН ??? даже задаром , Перес это чучело недаделаное мог только этого раззяву купить , ну не может быть нормальным чел с таким лицом , этот вечный раскрытый рот , какие то лохмотья на голове , ну нет слов , и игра его эта примитивная до ужаса может подойти только для отсталого шотландского футбола , КАКОЙ МАДРИД ????