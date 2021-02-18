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Венгер: «Арсенал» мог бесплатно подписать Мбаппе»

18 Февраля 2021, 13:45,

Французский специалист Арсен Венгер, ранее тренировавший лондонский «Арсенал», рассказал о несостоявшемся переходе форварда Килиана Мбаппе в стан «канониров».

«Мбаппе мог оказаться в «Арсенале» бесплатно. Я был у него дома, когда он принимал решение о новом контракте с «Монако». Думаю, у многих клубов хватает таких историй», - передает слова Венгера beIN Sports.

В настоящий момент Мбаппе защищает цвета «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом рассчитан до лета 2022-го года.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в приобретении форварда проявляют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Килиан Мбаппе
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