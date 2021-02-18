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«Ливерпуль» готов выделить 200 млн евро на трансфер Мбаппе

18 Февраля 2021, 12:45,

«Ливерпуль» намерен побороться с мадридским «Реалом» за нападающего Килиана Мбаппе, правами на которого владеет французский «ПСЖ».

Согласно информации Le Parisien, руководство мерсисайдцев готово выделить на покупку 22-летнего футболиста 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что парижский клуб продаст Мбаппе грядущим летом, если игрок откажется от нового трудового соглашения.

Контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 21 поединок, записав на свой счет 16 забитых мячей (четыре - с пенальти) и шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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