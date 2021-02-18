Артета: «Эдегор может стать одним из лучших в мире»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о потенциале норвежского хавбека Мартина Эдегора, арендованного у мадридского «Реала» до окончания текущего сезона.

«У Мартина есть большой потенциал. Он может стать одним из лучших в мире. Я давно следил за его выступлениями и был впечатлен игрой Эдегора.

Мартин нравится мне как футболист. Он способен прогрессировать вместе с «Арсеналом», - приводит слова испанского тренера портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний полузащитник принял участие в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.