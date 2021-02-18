«Тоттенхэм» назвал минимальную стоимость Кейна

Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово рассмотреть предложения о продаже центрфорварда Гарри Кейна, об этом информирует Daily Mail.

Столичный клуб обозначил минимальную трансферную стоимость 27-летнего бомбардира. «Шпоры» готовы рассмотреть предложения, которые будут стартовать от 170 миллионов евро. Среди претендентов на форварда называются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 21 встречу, забил 13 мячей (три - с пенальти) и сделал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года.