«Тоттенхэм» назвал минимальную стоимость Кейна

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18 Февраля 2021, 08:10,
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Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово рассмотреть предложения о продаже центрфорварда Гарри Кейна, об этом информирует Daily Mail.
Столичный клуб обозначил минимальную трансферную стоимость 27-летнего бомбардира. «Шпоры» готовы рассмотреть предложения, которые будут стартовать от 170 миллионов евро. Среди претендентов на форварда называются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 21 встречу, забил 13 мячей (три - с пенальти) и сделал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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