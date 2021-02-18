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«Тоттенхэм» назвал минимальную стоимость Кейна

18 Февраля 2021, 08:10,

Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово рассмотреть предложения о продаже центрфорварда Гарри Кейна, об этом информирует Daily Mail.

Столичный клуб обозначил минимальную трансферную стоимость 27-летнего бомбардира. «Шпоры» готовы рассмотреть предложения, которые будут стартовать от 170 миллионов евро. Среди претендентов на форварда называются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн провел 21 встречу, забил 13 мячей (три - с пенальти) и сделал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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0
Манкунианец76
18 Февраля 2021, 09:17

а точно-что то мы давненько не покупали себе состоявшуюся звезду мирового масштаба!!!А пора бы...

0
Манчестерский Иппатий
18 Февраля 2021, 08:19

Леви - это бизнес. Ничего личного...
Бедный Мавруша...

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