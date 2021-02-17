Фергюсон назвал свой главный страх во время болезни в 2018 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вспомнил об операции после кровоизлияния в мозг в 2018 году и переживаниях по этому поводу.

- Потеря памяти - это мой главный страх в то время, - заявил Фергюсон, давая комментарий о фильме в свою честь. 27 мая на Amazon Prime и в кинотеатрах выйдет картина «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдаваться», которую снял сын великого тренера, Джейсон. 79-летний экс-наставник вспомнит об эпизодах на поле и вне него. Также в съемках приняли участие бывшие подопечные Фергюсона - Эрик Кантона, Райан Гиггз и Гордон Стракан.

- В фильме я заново пережил самые главные моменты жизни, хорошие и плохие. Режиссером выступил сын Джейсон, поэтому всё должно быть показано честно, - добавил Фергюсон.