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​Агент: «Бэйл обеспечил себя деньгами до конца жизни»

17 Февраля 2021, 19:10,

Агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался по поводу своего клиента.

«Бэйл приближается к концу своей карьеры. Почему он не играет? Задайте этот вопрос Жозе Моуринью. Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист в истории. У него очень хорошая финансовая ситуация – Гарет обеспечил себя деньгами до конца жизни», - приводит слова Барнетта football.london.

В шестнадцати матчах за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне Гарет Бэйл забил четыре гола. Контракт 31-летнего валлийца принадлежит «Реалу».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Джонатан Барнетт
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