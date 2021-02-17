​Агент: «Бэйл обеспечил себя деньгами до конца жизни»

Агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался по поводу своего клиента.

«Бэйл приближается к концу своей карьеры. Почему он не играет? Задайте этот вопрос Жозе Моуринью. Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист в истории. У него очень хорошая финансовая ситуация – Гарет обеспечил себя деньгами до конца жизни», - приводит слова Барнетта football.london.

В шестнадцати матчах за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне Гарет Бэйл забил четыре гола. Контракт 31-летнего валлийца принадлежит «Реалу».