​Шерингем – о Моуринью: «Если «Тоттенхэм» проигрывает – это вина клуба, если выигрывает – это заслуга Жозе»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Тедди Шерингем высказался по поводу главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Типичный Жозе. Если «Тоттенхэм» проигрывает - это вина «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» выигрывает - это заслуга Жозе. Вот так это работает в мире Моуринью.

Ему предстоит тяжёлое дело – обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги. Но он принесёт клубу трофей. Это важно сделать, потому что «Тоттенхэм» регулярно получает уколы по поводу отсутствия трофеев от фанатов «Арсенала».

«Тоттенхэм» был хорош при Почеттино, но он ничего не выиграл. Жозе – признанный победитель, и я надеюсь, что у него в «Тоттенхэме» всё сложится так же», - цитирует Шерингема Goal.com.