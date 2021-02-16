Букмекеры «увольняют» Клоппа: Какое будущее у немца в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» в текущем сезоне лихорадит, и букмекеры уже обрушили коэффициенты на возможное увольнение Юргена Клоппа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задается вопросом, не рановато ли хоронят немца.

«Ливерпуль» завершил участие в чемпионской гонке, и Юрген Клопп с этим согласен. Мерсисайдцы отстают от «Манчестер Сити» на 13 очков, и это отставание уже не отыграть. Вообще теперь главная задача «Ливерпуля» попасть в топ-4, ведь сейчас команда идёт шестой. Отставание от четвёртого «Челси» исчисляется всего двумя баллами, но борьба будет серьёзная. «Челси», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Эвертон», «Тоттенхэм» будут отчаянно бороться, да и «Лестер» с «Манчестер Юнайтед» пока не могут чувствовать себя в безопасности.

Конечно, после предыдущих магических сезонов «Ливерпуля» текущий выглядит неудачным. Неудивительно, что всерьёз пошли разговоры об отставке Юргена Клоппа. Однако кажется, что расставаться с немцем пока рановато.

Все знают те сложности, с которыми «Ливерпуль» столкнулся в этом сезоне. Ещё осенью мерсисайдцы потеряли Виргила ван Дейка, который цементировал оборону. Потом травмы получили и Матип с Гомесом. В такой ситуации любой коллектив испытывал бы сложности. А ведь «Ливерпуль» потерял не просто связку центральных защитников — вместе с этим двум полузащитникам пришлось менять свои роли, и они не могли помочь средней линии.

«Ливерпуль» ведь был чётко выстроенным механизмом, где потеря одной детали могла многое сломать, а тут менять пришлось очень многое, причём в центральной оси.

Хотя травмы — объективное обстоятельство, которое мешает «Ливерпулю», однако только на них пенять не стоит. У мерсисайдцев явно барахлит и атакующее трио. Если Салах продолжает показывать футбол экстра-класса, то Мане и Фирмино выглядят не так ярко. Сложно сказать, в чём причина: то ли к ним не нашли подхода, то ли они потеряли мотивацию, то ли слишком интенсивный сезон лишил их лёгкости. Тем не менее ясно, что в атаке тоже что-то сломалось.

Очевидно, что проблему обороны Клопп не мог решить сам. Зимой можно было выйти на рынок и потратить кучу денег на нового защитника. «Ливерпуль» не стал так рисковать — не та финансовая ситуация, чтобы решаться на большие траты. Вместо этого Клопп получил Дэвиса из Чемпионшипа и Кабака из подвала бундеслиги. Едва ли такое усиление могло решить проблемы.

С атакой же ситуация более сложная. Мы помним, как Клопп завершал работу в дортмундской «Боруссии». У «шмелей» тогда тоже просто всё сломалось, перестали работать приёмы тренера. Сейчас невольно появляются мысли, что у энерго- и эмоционально затратного футбола Клоппа есть срок годности. Немец выжал из всех максимум, взял Лигу чемпионов и Премьер-лигу, после чего наступила опустошённость.

Однако увольнение Клоппа сейчас или даже летом выглядит ошибкой. «Ливерпуль» в любом случае даже в нынешнем составе может перезарядить батарейки. В составе появляются новые футболисты, жадные до успехов, а несколько трансферов с обновлением состава дадут Клоппу возможность вновь вытягивать максимум. По крайней мере странно не дать шанс тренеру поработать, когда все проблемы этого сезона останутся позади.

Кроме того, есть ещё один важный момент. Все ждут, что следующим наставником «Ливерпуля» станет Стивен Джеррард. У него неплохо получается в «Глазго Рейнджерс», но переезд на «Энфилд» сейчас будет риском. Джеррарду надо хотя бы дать шанс показать себя в Лиге чемпионов в будущем сезоне, дать ему ещё возможность набраться опыта. Менять же Клоппа не на Джеррарда будет сложно, да и явных достойных кандидатов просто нет.

В общем, едва ли «Ливерпулю» стоит дергаться. Клопп доказал своё мастерство, и ему просто надо помочь справиться со всеми сложностями. Иначе мерсисайдцы рискуют попасть в ещё более чёрную полосу.

Андрей Центров