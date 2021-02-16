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​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, как воровал бутсы у Руни и Фердинанда ради семьи

16 Февраля 2021, 18:25,

Будучи молодым и перспективным футболистом академии «Манчестер Юнайтед», которого расхваливал сэр Алекс Фергюсон, Равел Моррисон в своё время воровал бутсы у звёздных одноклубников – Рио Фердинанда и Уэйна Руни.

«За одну пару бутс можно было получить около 250 фунтов. Две пары – это уже 500 фунтов. Ты приходишь домой, покупаешь что-то своей семье…

Ребята, у вас было около тридцати пар обуви. Я не думал, что причиню какой-то вред, когда видел, как вам с Руни давали по двадцать-тридцать пар бутс за раз», - приводит слова Моррисона Goal.com, ссылаясь на подкаст Рио Фердинанда.

В настоящий момент 28-летний Равел Моррисон не имеет клуба. В январе он покинул голландский «Ден Хааг».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Рио Фердинанд, Равел Моррисон
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