​Лено объяснил, почему не читает комментарии в соцсетях

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16 Февраля 2021, 18:08,
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено объяснил, почему не читает комментарии в социальных сетях.
«Однажды я провёл плохой матч, и один парень написал мне: «Сделай это, как Энке». С тех пор я не читаю комментарии, даже когда играю хорошо. Мне это не нужно. Читая комментарии, я не стану сильнее», - рассказал Лено Sky Sports.
Напомним, немецкий вратарь Роберт Энке покончил жизнь самоубийством в 2009 году. Футболист пошёл по железнодорожным путям, и его сбил поезд. Долгое время Энке имел психологические проблемы и даже проходил лечение.
Бернд Лено пропустил 29 голов в двадцати трёх матчах нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Бернд Лено