​«Арсенал» поговорит с Обамеянгом – футболист мог нарушить карантин

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16 Февраля 2021, 15:44,
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В сети появились кадры, на которых форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг делает новую татуировку на руке у испанского мастера Алехандро Николаса Берналя. Во время процедуры футболист и мастер находятся без защитных масок.
Как пишет Goal.com, Обамеянг мог нарушить внутренние строгие протоколы «Арсенала» по безопасности футболистов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
В клубе уже отреагировали на появившуюся информацию. В «Арсенале» сообщили, что проведут встречу с Обамеянгом, чтобы поговорить и разобраться в ситуации.
Напомним, в воскресенье «Арсенал» обыграл «Лидс» со счётом 4:2, Обамеянг стал автором хет-трика.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг