Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

16 Февраля 2021, 15:30,

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Мэйсоном Гринвудом. Девятнадцатилетний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2025 года. В контракте прописана возможность продления ещё на один год.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду молодой форвард провёл уже восемьдесят два матча, в которых забил двадцать один гол и отдал десять результативных передач на партнёров.

За последние полтора года оценочная стоимость Гринвуда по версии экспертов из transfermarkt выросла с 10 до 50 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола