Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Мэйсоном Гринвудом. Девятнадцатилетний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком до конца июня 2025 года. В контракте прописана возможность продления ещё на один год.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду молодой форвард провёл уже восемьдесят два матча, в которых забил двадцать один гол и отдал десять результативных передач на партнёров.

За последние полтора года оценочная стоимость Гринвуда по версии экспертов из transfermarkt выросла с 10 до 50 миллионов евро.