Джеррард: «Трансфер Торреса в «Челси» разбил мне сердце»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне работающий наставником «Глазго Рейнджерс», вспомнил о трансфере испанского форварда Фернандо Торреса в лондонский «Челси».

«Я был в шоке, когда узнал об уходе Торреса. В тот момент команда усердно работала, чтобы приблизиться к конкурентам. Ощущалось, что «Ливерпуль» прогрессирует, но в ключевой момент мы потеряли ведущего игрока. Переход Торреса в «Челси» разбил мне сердце», - передает слова Джеррарда Liverpool Echo.

Фернандо Торрес защищал цвета «Ливерпуля» с 2007-го по 2011-й год. В «Челси» испанский голеадор перебрался в январе 2011-го года.