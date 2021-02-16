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Джеррард: «Трансфер Торреса в «Челси» разбил мне сердце»

16 Февраля 2021, 13:28,

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне работающий наставником «Глазго Рейнджерс», вспомнил о трансфере испанского форварда Фернандо Торреса в лондонский «Челси».

«Я был в шоке, когда узнал об уходе Торреса. В тот момент команда усердно работала, чтобы приблизиться к конкурентам. Ощущалось, что «Ливерпуль» прогрессирует, но в ключевой момент мы потеряли ведущего игрока. Переход Торреса в «Челси» разбил мне сердце», - передает слова Джеррарда Liverpool Echo.

Фернандо Торрес защищал цвета «Ливерпуля» с 2007-го по 2011-й год. В «Челси» испанский голеадор перебрался в январе 2011-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Стивен Джеррард, Фернандо Торрес
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
16 Февраля 2021, 14:19
разбил мне сердце******* как трогательно *******
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