Руни: «Футбол станет лучше без VAR»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своем отношении к системе VAR.

«Некоторые решения VAR огорчают. Иногда непонятно, как арбитры к ним приходят. Мое личное мнение - нужно отменить VAR. Без него футбол станет лучше. Нужно довериться судьям, хоть и бывают моменты, когда мы недовольны их работой. При VAR в футболе отсутствуют эмоции», - приводит слова Руни Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», имеющий в своем активе 53 очка. Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (46), а третьим идет «Лестер» (46).