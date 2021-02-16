Руни: «Футбол станет лучше без VAR»

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16 Февраля 2021, 13:03,
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своем отношении к системе VAR.
«Некоторые решения VAR огорчают. Иногда непонятно, как арбитры к ним приходят. Мое личное мнение - нужно отменить VAR. Без него футбол станет лучше. Нужно довериться судьям, хоть и бывают моменты, когда мы недовольны их работой. При VAR в футболе отсутствуют эмоции», - приводит слова Руни Sky Sports.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», имеющий в своем активе 53 очка. Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (46), а третьим идет «Лестер» (46).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уэйн Руни
ВАР нужен и он работает
если был бы вар моринио никогда не выиграл бы с порту лигу чемпионов.я за вар за честный футбол.
Отсутствие эмоций в футболе это плохо? Хороший футболист не всегда означает, что у него есть хоть капелька здравого смысла....