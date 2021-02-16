Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Руни: «Футбол станет лучше без VAR»

16 Февраля 2021, 13:03,

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своем отношении к системе VAR.

«Некоторые решения VAR огорчают. Иногда непонятно, как арбитры к ним приходят. Мое личное мнение - нужно отменить VAR. Без него футбол станет лучше. Нужно довериться судьям, хоть и бывают моменты, когда мы недовольны их работой. При VAR в футболе отсутствуют эмоции», - приводит слова Руни Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», имеющий в своем активе 53 очка. Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (46), а третьим идет «Лестер» (46).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уэйн Руни
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ЯРЫЙ БРЮС
16 Февраля 2021, 14:14

ВАР нужен и он работает

0
andpet
16 Февраля 2021, 13:53

если был бы вар моринио никогда не выиграл бы с порту лигу чемпионов.я за вар за честный футбол.

0
павлов роман
16 Февраля 2021, 13:13

Отсутствие эмоций в футболе это плохо? Хороший футболист не всегда означает, что у него есть хоть капелька здравого смысла....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола