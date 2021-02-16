Сульшер высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

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16 Февраля 2021, 12:33,
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Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о своем будущем в манкунианском коллективе.
«Я размышлял об этом, но переговоров пока не было. Сейчас все мои мысли о выступлении команды в текущем сезоне. Нам нужно выступать более стабильно. Когда мы терпим неудачи, сразу же начинаются разговоры о кризисе. Нас часто критикуют, но я уже определился со стратегией, поэтому верю в себя и команду», - приводит слова норвежца VG.
Действующее трудовое соглашение Сульшера с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2022-го года.
«Манчестер Юнайтед» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
боже кризис был всегда он ничего не изменил глупец.проиграть в этом сезоне двум аутсайдером и не выиграть ни одного матча у сильных команд.глупец.пара тебе домой.