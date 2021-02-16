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Вернер: «Сейчас на меня кричат по-немецки, это помогает»

16 Февраля 2021, 11:51,

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер высказался о победе над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Немецкий форвард забил гол в этом матче после длительной засухи.

«Важная победа для нас. В последнее время мы только побеждаем и не пропускаем. Команда вернулась в привычное русло.

Моя игра? Помогает то, что сейчас на меня кричат по-немецки. Томас Тухель - отличный тренер, «Челси» хочет играть в такой футбол. Нам нужно еще некоторое время, чтобы стать еще лучше», - цитирует футболиста BBC Sport.

По итогам 24 туров «пенсионеры» набрали 42 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тимо Вернер
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