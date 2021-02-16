Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Шальке»

19-летний американский нападающий Мэттью Хопп, права на которого принадлежат гельзенкирхенскому «Шальке», может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует 90min.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах форварда проявляют сразу несколько английский топ-клубов. Побороться за игрока собираются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Бундеслиги Хопп провел 11 поединков и отметился пятью забитыми мячами. Трудовое соглашение американца с «Шальке» рассчитано до 2023-го года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в три миллиона евро.