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Мерсон: «Челси» больше всех нуждается в Холанне»

16 Февраля 2021, 10:53,

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон советует лондонскому «Челси» приложить максимум усилий для подписания норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Больше всех в Эрлинге нуждается «Челси». Если получится купить его летом, то в будущем будет возможность продать Холанна для получения прибыли, ведь он еще очень молод.

Он полностью оправдает надежды того клуба, которому посчастливится его приобрести. Этот игрок поможет любой топ-команде в борьбе за чемпионский титул», - приводит слова Мерсона tribalfootball.

Холанн перешел в «Боруссию» в декабре 2019-го года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Эрлинг Холанн, Пол Мерсон
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RedMonk
16 Февраля 2021, 13:28

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