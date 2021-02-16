Мерсон: «Челси» больше всех нуждается в Холанне»

|
16 Февраля 2021, 10:53,
|
|
Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон советует лондонскому «Челси» приложить максимум усилий для подписания норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию».
«Больше всех в Эрлинге нуждается «Челси». Если получится купить его летом, то в будущем будет возможность продать Холанна для получения прибыли, ведь он еще очень молод.
Он полностью оправдает надежды того клуба, которому посчастливится его приобрести. Этот игрок поможет любой топ-команде в борьбе за чемпионский титул», - приводит слова Мерсона tribalfootball.
Холанн перешел в «Боруссию» в декабре 2019-го года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Эрлинг Холанн, Пол Мерсон
Обойдутся !