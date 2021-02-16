Мерсон: «Челси» больше всех нуждается в Холанне»

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон советует лондонскому «Челси» приложить максимум усилий для подписания норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Больше всех в Эрлинге нуждается «Челси». Если получится купить его летом, то в будущем будет возможность продать Холанна для получения прибыли, ведь он еще очень молод.

Он полностью оправдает надежды того клуба, которому посчастливится его приобрести. Этот игрок поможет любой топ-команде в борьбе за чемпионский титул», - приводит слова Мерсона tribalfootball.

Холанн перешел в «Боруссию» в декабре 2019-го года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.